Ксения Алфёрова заявила, что Роману Костомарову поможет любовь его жены

Актёр Егор Бероев и его супруга, актриса Ксения Алфёрова, рассказали, что очень переживают за известного фигуриста Романа Костомарова, который находится в больнице.

Напомним, в начале января Роман Костомаров попал в больницу с пневмонией. Первое время состояние спортсмена было тяжёлым. Сообщалось, что фигурист подключён к аппарату ИВЛ. В настоящее время самочувствие Костомарова улучшилось: медики отключили его от ИВЛ, и он даже смог пообщаться с родными.

Егор Бероев, который принимал участие в шоу "Ледниковый период" на Первом канале, где также катался Роман Костомаров, рассказал, что очень переживает за фигуриста.

"Конечно, у нас сейчас происходящее вызывает большое беспокойство. Это наш близкий человек, он добрейший, талантливый парень. Каждый день следим за тем, что произошло, нам пишут, звонят. Мы молимся за него", — поделился актёр в беседе с "МК".

По словам Ксении Алфёровой, спортсмену поможет поправиться любовь его жены.

"У него такая потрясающая жена, что она силой своей любви — это то, что я наблюдаю, — вытянет своего любимого человека. У Оксаны всё получится!" — заявила актриса.

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