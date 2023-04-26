Кинорежиссёр Никита Михалков сообщил, что очень благодарен западным санкциям

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Кинорежиссёр Никита Михалков во время брифинга перед началом Московского Международного кинофестиваля сообщил журналистам о том, что западные санкции дали возможность расти российскому кинематографу. Кинодеятель отметил: он не огорчается из-за того, что голливудские фильмы не показывают в России.

Никита Сергеевич выразил благодарность западным лидерам за санкции, пояснив, что в данных обстоятельствах стало понятно, кто есть кто.

"Да, голливудские фильмы ушли. Плохо ли это? Наверное, да. Но это же дало толчок развитию отечественному кино", — считает лауреат "Оскара".

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