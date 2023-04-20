ТАСС: режиссёр Никита Михалков выступил против наказаний уехавших из России артистов

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Кинорежиссёр Никита Михалков выступил против наказания артистов, которые уехали из России после начала СВО на Украине. В рамках пресс-конференции, которая проходит в Москве в преддверии церемонии открытия 44-го Московского международного кинофестиваля деятель высказался о сбежавших знаменитостях.

Михалков отметил, что не стоит наказывать представителей шоу-бизнеса за отъезд. По его мнению, многие из них уже осознали свою ошибку. Однако он подчеркнул: таким артистам нельзя позволять выступать на российской сцене, как прежде.

"Может быть, уже многие, а может, и ещё немногие артисты понимают трагичность их положения. Я не за то, чтобы кого-то наказывать. Искреннее понимание, раскаяние, не связанное только с тем, чтобы опять начать безналогово выступать на корпоративах, сегодня не прокатит", — сказал он в беседе с ТАСС.

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Казнить нельзя — помиловать: Михалков высказался о сбежавших из России артистах