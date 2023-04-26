Дмитрия Назарова и Дмитрия Нагиева в новом сезоне сериала "Кухня" заменят другие актёры

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Ольга Кузьмина сообщила поклонникам о том, что принимает участие в съёмках нового сезона сериала "Кухня". Она также поделилась фотографией с Марком Богатырёвым.

Пользователи Сети тут же подняли обсуждения по поводу участия в продолжении картины актёра Дмитрия Назарова и Дмитрия Нагиева. Однако актриса не стала интриговать поклонников сериала и опубликовала в Сети фото вагончиков с именами Михаила Боярского и Андрея Соколова. Тем самым намекнув на то, что они заменят актёров на съёмочной площадке.

"И снова рыжие будни. Снимаем, загораем, радуемся погоде", — сообщила актриса и показала, что вернулась к образу своей героини.

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