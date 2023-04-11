Актёр Оскар Кучера ответил стихами на оскорбления сбежавшего из России Дмитрия Назарова

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Оскар Кучера ответил Дмитрию Назарову на оскорбительное стихотворение в его адрес. Артист решил скреативить и поделился в Сети собственным творением, которое посвятил сбежавшему из России коллеге.

Напомним, что после начала СВО на Украине звезда сериала "Кухня" вместе с женой Ольгой Васильевой приняли антироссийскую позицию и поддержали соседнюю страну. Позже знаменитости были уволены из МХТ имени Чехова и уехали за границу.

Недавно Назаров опубликовал видео на своём Youtube-канале, где нецензурно обратился к актёру. Однако Кучера не остался в стороне и ответил коллеге тем же.

"Усы, понты и поварской колпак- вот всё, что ты после себя оставил. Я в интервью сказал, что ты мудак. И веришь, вот не разу не слукавил", — сказал Кучера в своём Telegram-канале.

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