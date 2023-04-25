Сын Игоря Талькова ищет спонсора для "воскрешения" отца на сцене

0:31 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ушедшие в мир иной артисты могут возродиться в виде голограммы. Об этом рассказал сын погибшего Игоря Талькова, его полный тёзка, который тоже стал певцом.

Тальков-младший признался, что мечтает спеть на одной сцене с отцом, но для создания качественной голограммы необходимы большие деньги.

"К сожалению, бюджета нет такого", — отметил он в беседе с iReactor.

Музыкант заявил, что во время своих концертов чередует свои песни с отцовскими.

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Игорь Тальков - Я вернусь