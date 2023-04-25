Ушедшие в мир иной артисты могут возродиться в виде голограммы. Об этом рассказал сын погибшего Игоря Талькова, его полный тёзка, который тоже стал певцом.
Тальков-младший признался, что мечтает спеть на одной сцене с отцом, но для создания качественной голограммы необходимы большие деньги.
"К сожалению, бюджета нет такого", — отметил он в беседе с iReactor.
Музыкант заявил, что во время своих концертов чередует свои песни с отцовскими.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.