Кинокритик Шнейдеров: Джина Лоллобриджида была общительным и деликатным человеком

Роли итальянской актрисы Джины Лоллобриджиды в фильмах "Фанфан-Тюльпан" и "Собор Парижской Богоматери" — это великое искусство, заявил кинокритик, киножурналист Давид Шнейдеров в беседе с Pravda.Ru.

"Когда уходят большие артисты — это всегда жалко. Когда уходят актрисы-женщины — жалко вдвойне. Когда уходят безумно красивые женщины — жалко до зубовного скрежета", — указал он.

Легенда мирового кинематографа посещала Москву, и все люди, которые с ней общались, были в восторге от манер Лоллобриджиды, отметил кинокритик.

"У неё не было звёздной болезни, она была очень общительной, очень деликатной. Хорошая будет компания: Инна Михайловна Чурикова, Вахтанг Константинович Кикабидзе, Эдуард Артемьев, и вот присоединилась Джина Лоллобриджида. Мне очень жаль", — сообщил Шнейдеров.

Известная итальянская актриса Джина Лоллобриджида умерла на 96-м году жизни.

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