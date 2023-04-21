Адвокат Киркорова отреагировал на обвинение артиста в ЛГБТ-пропаганде: певец в хорошей компании

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Адвокат Филиппа Киркорова, юрист Александр Добровинский рассказал, что он думает по поводу обвинения своего подопечного в ЛГБТ-пропаганде.

Адвокат поведал, что "некий юрист" подал жалобу в прокуратуру насчёт ЛГБТ-пропаганды, которая, по его мнению, есть в одном из номеров Киркорова. Истец усмотрел "признаки гомосексуализма" в движении Киркорова, когда он по ходу номера неподобающим образом закидывает ногу на танцора.

Добровинский убеждён, что у написавшего заявление на Киркорова нет шансов на рассмотрение дела.

"Я практически уверен, что правоохранительные органы откажут молодому человеку, видящему везде ЛГБТ-сообщества, которые он сам вольно или невольно своей публичностью пропагандирует", — рассказал Добровинский в разговоре с РИА Новости.

Адвокат напомнил, что этот же юрист или его единомышленники уже потребовали от прокуратуры запретить выступления малоодетых мужчин, которые в ходе номеров принимают неподобающие позы и совершают двусмысленные движения.

Добровинский уточнил, что, как ни странно, речь идёт о публичных выступлениях борцов вольного и классического стиля. По мнению пожаловавшихся в прокуратуру, соревнования с участием таких борцов следует рассматривать как "рекламу ЛГБТ-сообществ".

"Хорошо, что Киркоров в хорошей компании", — с юмором добавил Добровинский.

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