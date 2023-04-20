Выступление Филиппа Киркорова предложено проверить на пропаганду ЛГБТ

Генпрокуратура России и Роскомнадзор получили обращение от юриста Максима Суворова. Он предлагает проверить выступление Филиппа Киркорова на предмет ЛГБТ-пропаганды.

Активист и юрист Максим Суров заподозрил певца Филиппа Киркорова в ЛГБТ-пропаганде и обратился с просьбой проверить его выступление в Генпрокуратуру и Роскомнадзор, как сообщает издание "Абзац".

В документе говорится о видеофрагменте концерта исполнителя, который доступен на одном из Telegram-каналов. В нём музыкант фривольно забрасывает ногу на артиста своего кардебалета

Суров полагает, что это "непристойный танцы", а поэтому федеральные ведомства должны наказать не только Киркорова, но и организаторов его выступления. Конечно в том случае, если признаки ЛГБТ-пропаганды будут обнаружены.

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