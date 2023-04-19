Филипп Киркоров опроверг слухи о накладных ягодицах: "У меня всё настоящее"

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский певец Филипп Киркоров прокомментировал обсуждения в соцсетях по поводу его последнего выступления в Санкт-Петербурге.

Ранее в Сеть попал видеоролик, на котором Филипп Киркоров танцует во время своего концерта на сцене. Пользователи соцсетей разглядели на кадрах, что артист использовал в своём сценическом костюме накладные ягодицы.

После этих слухов корреспондент Telegram-канал "Starhit.ru" взял интервью у певца и поинтересовался, действительно ли он использует накладки. По словам Киркорова, артист не использует поролон или другие накладки на своё тело. Также знаменитость разрешила журналисту дотронуться до ягодиц, чтобы проверить.

"У меня всё настоящее! Можешь потрогать!", — ответил артист на вопрос СМИ.

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Филипп Киркоров - Can’t Take My Eyes Off You