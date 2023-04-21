Адвокат Киркорова прокомментировал призыв проверить артиста на пропаганду ЛГБТ: "А в чём тут пропаганда?"

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Адвокат певца Филиппа Киркорова Александр Добровинский прокомментировал информацию о намерении проверить артиста на пропаганду ЛГБТ.

По мнению Добровинского, надзорные органы в итоге откажутся проверять Киркорова на пропаганду ЛГБТ, поскольку адвокат не видит в этом состава указанного нарушения. Напомним, ранее генеральная прокуратура РФ и Роскомнадзор получили от юриста Максима Суворова запрос на проверку концерта певца в отношении ЛГБТ-пропаганды. Об этом сообщает Lenta. ru.

Причиной для запроса стало видео с концерта, а именно фрагмент, когда Киркоров во время шоу закидывает ногу на мужчину из группы подтанцовки и приобнимает его.

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Филипп Киркоров - Can’t Take My Eyes Off You (фрагмент песни). Санкт-Петербург. 17.04.2023