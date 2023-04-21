Адвокат певца Филиппа Киркорова Александр Добровинский прокомментировал информацию о намерении проверить артиста на пропаганду ЛГБТ.
По мнению Добровинского, надзорные органы в итоге откажутся проверять Киркорова на пропаганду ЛГБТ, поскольку адвокат не видит в этом состава указанного нарушения. Напомним, ранее генеральная прокуратура РФ и Роскомнадзор получили от юриста Максима Суворова запрос на проверку концерта певца в отношении ЛГБТ-пропаганды. Об этом сообщает Lenta. ru.
Причиной для запроса стало видео с концерта, а именно фрагмент, когда Киркоров во время шоу закидывает ногу на мужчину из группы подтанцовки и приобнимает его.
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