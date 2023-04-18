Российский певец Стас Михайлов сильно похудел с начала этого года.
Незадолго до Нового года Стас Михайлов решил сбросить лишний вес. Тогда ему удалось похудеть на целых 13 килограмм, однако артист на этом не остановился и с начала этого года продолжил заниматься своей фигурой.
На Пасху жена певца поделилась фото на своей страничке в соцсети, на котором видно, как преобразился 54-летний Михайлов. На снимке певец стоит возле пасхального стола, а в руках держит Пасху.
"Исхудал!" — подписала фото супруга Стаса Михайлова.
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