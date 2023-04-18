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Жена Стаса Михайлова опубликовало фото сильно похудевшего певца

0:39
Шоу-бизнес

Российский певец Стас Михайлов сильно похудел с начала этого года.

Жена Стаса Михайлова опубликовало фото сильно похудевшего певца

Незадолго до Нового года Стас Михайлов решил сбросить лишний вес. Тогда ему удалось похудеть на целых 13 килограмм, однако артист на этом не остановился и с начала этого года продолжил заниматься своей фигурой.

На Пасху жена певца поделилась фото на своей страничке в соцсети, на котором видно, как преобразился 54-летний Михайлов. На снимке певец стоит возле пасхального стола, а в руках держит Пасху. 

"Исхудал!" — подписала фото супруга Стаса Михайлова. 

 

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Стас Михайлов - Все для тебя
Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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