Жена Стаса Михайлова опубликовало фото сильно похудевшего певца

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский певец Стас Михайлов сильно похудел с начала этого года.

Незадолго до Нового года Стас Михайлов решил сбросить лишний вес. Тогда ему удалось похудеть на целых 13 килограмм, однако артист на этом не остановился и с начала этого года продолжил заниматься своей фигурой.

На Пасху жена певца поделилась фото на своей страничке в соцсети, на котором видно, как преобразился 54-летний Михайлов. На снимке певец стоит возле пасхального стола, а в руках держит Пасху.

"Исхудал!" — подписала фото супруга Стаса Михайлова.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Стас Михайлов - Все для тебя