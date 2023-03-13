Стас Михайлов возмутился реакцией зрителей во время концерта: "Да помолчите же вы!"

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Российский певец Стас Михайлов возмутился реакцией зрителей во время его концерта.

Накануне состоялся концерт Стаса Михайлова в Воронеже. Со сцены артист заявил, что собирается сделать паузу в музыкальной карьере, чтобы подготовиться к юбилейному концерту, который состоится в 2024 году. Об этом сообщает Passion.ru.

Также артист подчеркнул, что рад такому тёплому приёму. Однако излишняя эмоциональность поклонников вывела Михайлова из себя.

"Да помолчите же вы! Я не понимаю порой, кто поёт: или вы, или я!" — возмутился певец.

Однако Михайлов быстро успокоился и с улыбкой продолжил концерт.

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