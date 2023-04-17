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Валерия рассказала, что жареная картошка является любимым "запрещённым" блюдом Иосифа Пригожина

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Шоу-бизнес

Российская певица Валерия рассказала, какую запрещённую еду очень любит ей муж, продюсер Иосиф Пригожин.

Валерия рассказала, что жареная картошка является любимым "запрещённым" блюдом Иосифа Пригожина

Звёздная пара старается придерживаться здорового питания, однако Иосиф Пригожин любит иногда съесть отнюдь нездоровую пищу. В частности, речь идёт о жареной картошке.

"Кулинарные изыски моего супруга мало трогают, а вот жареная картошка — другое дело, это запрещённая еда, которую я позволяла ему только в пандемию для поднятия настроения", — рассказала в интервью РИА Новости Валерия.

Певица вспомнила, что в период локдауна она приготовила жареную картошку с тушёным мясом на день рождения Иосифа Пригожина.

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Валерия и Иосиф Пригожин: 20 лет совместной жизни, близкие друзья, взрослые дети
Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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