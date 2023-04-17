Валерия рассказала, что жареная картошка является любимым "запрещённым" блюдом Иосифа Пригожина

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская певица Валерия рассказала, какую запрещённую еду очень любит ей муж, продюсер Иосиф Пригожин.

Звёздная пара старается придерживаться здорового питания, однако Иосиф Пригожин любит иногда съесть отнюдь нездоровую пищу. В частности, речь идёт о жареной картошке.

"Кулинарные изыски моего супруга мало трогают, а вот жареная картошка — другое дело, это запрещённая еда, которую я позволяла ему только в пандемию для поднятия настроения", — рассказала в интервью РИА Новости Валерия.

Певица вспомнила, что в период локдауна она приготовила жареную картошку с тушёным мясом на день рождения Иосифа Пригожина.

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