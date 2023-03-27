Яна Поплавская призвала Пригожина не отрицать подлинность записи телефонного разговора с критикой властей

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса и ведущая Яна Поплавская прокомментировала видеообращение продюсера Иосифа Пригожина, в котором он опровергает подлинность телефонного разговора с бизнесменом и экс-сенатором Фархадом Ахмедовым.

В своём Telegram-канале Яна Поплавская написала, что подделать запись телефонного разговора можно, но это очень трудоёмкое занятие. Ведущая специально общалась со специалистами, которые разбираются в этой тематике. Это навело Поплавскую на мысль о том, что нет таких злоумышленников, которые целенаправленно хотели бы подставить Пригожина. Разве что это мог быть только Игорь Крутой, шутя добавила знаменитость.

"Кому нужно столько возиться, чтобы опорочить музыкального продюсера Иосифа Пригожина?! Никому это не надо. Ну может только Игорь Крутой решил отомстить за старые обиды, но слабо верится. Когда всё очевидно, какой смысл отпираться?", — возмутилась артистка.

Напомним, ранее в Сеть попала аудиозапись разговора Иосифа Пригожина и Фархада Ахмедова. Мужчины критиковали российскую власть из-за СВО.

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