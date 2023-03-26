Яна Поплавская согласилась с критикой российских властей в разговоре Пригожина и Ахмедова: "В точку"

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская актриса и телеведущая Яна Поплавская прокомментировала запись телефонного разговора продюсера Иосифа Пригожина и экс-сенатора Фархада Ахмедова.

Ранее в Сеть попала запись телефонного разговора Иосифа Пригожина и Фархада Ахмедова. На аудиозаписи слышно, что мужчины обсуждают текущую политическую обстановку в России, а также проведение СВО. В частности, в разговоре мужчины говорили о неудачах российской власти из-за СВО, которые ведут страну к катастрофе.

После публикации этой записи Пригожин выступил с опровержением, заявив, что разговор был сфальсифицирован при помощи нейросети. Однако не все поверили в это. Так, Яна Поплавская отметила, что разговор звучит хоть и скандально, но некоторые обсуждаемые моменты похожи на правду. Об этом она написала в своём Telegram-канале, а также спросила у подписчиков, что они думают по этому поводу.

"Звучит очень скандально. Но некоторые фрагменты, между прочим, даже в точку", — написала Поплавская.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.