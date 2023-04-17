Анастасия Волочкова опровергла информацию об аресте трёх её автомобилей: "Это просто бред какой-то"

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская балерина, экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова опровергла информацию об аресте трёх её автомобилей из-за долгов.

Напомним, ранее в СМИ, которое принадлежит журналистке и ведущей Ксении Собчак, сообщалось о том, что три автомобиля Анастасии Волочковой были арестованы из-за долгов.

Балерина не стала молчать и прокомментировала эту информацию. По словам Волочковой, Собчак таким образом пытается пиариться на её имени.

"Собчак, видите, до сих пор до меня есть дело. Многим людям просто хочется привлечь к себе внимание и самый простой вариант — это упомянуть имя Анастасии Волочковой, которое я зарабатывала многолетним трудом. Это просто бред какой-то", — рассказала KP.RU Волочкова.

Также знаменитость уточнила, что одна из машин — Audi A6, которая якобы арестована, была угнана 20 лет назад. Поэтому это авто не могло быть арестовано приставами, пояснила Волочкова. Тем не менее на сайте ФССП РФ имеется информация о долге артистки в размере 360 тысяч рублей.

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