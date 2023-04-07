Волочкова хочет отсудить у Большого театра 95 миллионов рублей: "Ждём решения Верховного суда"

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная российская балерина Анастасия Волочкова подала в суд на Большой театр.

В 2022 году Анастасия Волочкова подала иск в Тверской районный суд на Большой театр с требованием выплаты в размере 95 миллионов рублей. Именно такую сумму, по мнению балерины, театр не выплатил ей за 18 лет работы. Об этом сообщает Telegram-канал "Звездач".

Тверской суд суд не удовлетворил просьбу Волочковой. Теперь экс-прима Большого театра намерена решить вопрос в Верховном суде РФ. По словам адвоката Анастасии Евгения Корчаго, знаменитость может выиграть это дело.

"Теперь мы ждём решения Верховного суда. На самом деле, если суд будет судить по закону, то однозначно решение будет в нашу пользу", — заявил адвокат.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Анастасия Волочкова - Жизель