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Волочкова хочет отсудить у Большого театра 95 миллионов рублей: "Ждём решения Верховного суда"

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Шоу-бизнес

Известная российская балерина Анастасия Волочкова подала в суд на Большой театр.

Волочкова хочет отсудить у Большого театра 95 миллионов рублей: "Ждём решения Верховного суда"

В 2022 году Анастасия Волочкова подала иск в Тверской районный суд на Большой театр с требованием выплаты в размере 95 миллионов рублей. Именно такую сумму, по мнению балерины, театр не выплатил ей за 18 лет работы. Об этом сообщает Telegram-канал "Звездач".

Тверской суд суд не удовлетворил просьбу Волочковой. Теперь экс-прима Большого театра намерена решить вопрос в Верховном суде РФ. По словам адвоката Анастасии Евгения Корчаго, знаменитость может выиграть это дело.

"Теперь мы ждём решения Верховного суда. На самом деле, если суд будет судить по закону, то однозначно решение будет в нашу пользу", — заявил адвокат.

 

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Анастасия Волочкова - Жизель
Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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