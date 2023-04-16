Ксения Собчак показала раритетное фото с Аллой Пугачёвой и поразмышляла о превратностях судьбы.
Журналистка призналась Примадонне в любви.
"Спасибо за то, что по-прежнему вы и есть "Родина-Мать!" — написала Ксения в своём микроблоге.
Она отметила, что фото было сделано на отдыхе в Куршавеле. Запечатлённые на фото люди, по словам Собчак, не предполагали тогда, какие времена наступят и как сложится их судьба.
Ранее сообщалось, что Кристина Орбакайте выпустила песню в поддержку своей матери.
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