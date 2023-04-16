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Собчак обратилась к Пугачёвой: Вы и есть "Родина-Мать!"

0:36
Шоу-бизнес

Ксения Собчак показала раритетное фото с Аллой Пугачёвой и поразмышляла о превратностях судьбы.

Собчак обратилась к Пугачёвой: Вы и есть "Родина-Мать!"

Журналистка призналась Примадонне в любви.

"Спасибо за то, что по-прежнему вы и есть "Родина-Мать!" — написала Ксения в своём микроблоге.

Она отметила, что фото было сделано на отдыхе в Куршавеле. Запечатлённые на фото люди, по словам Собчак, не предполагали тогда, какие времена наступят и как сложится их судьба.

Ранее сообщалось, что Кристина Орбакайте выпустила песню в поддержку своей матери.

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Кристина Орбакайте - Алла будет петь (Official Video 2023)
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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