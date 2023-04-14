Кристина Орбакайте выпустила песню в поддержку своей матери Аллы Пугачёвой: "Камни с неба будут лететь, Алла будет петь"

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Кристина Орбакайте выпустила песню в поддержку своей матери Аллы Пугачёвой.

Накануне состоялся релиз песни Кристины Орбакайте под названием "Алла будет петь". Об этом артистка сообщила в своём Telegram-канале. Орбакайте призналась, что новая композиция очень важна для неё.

"Алла будет петь" — это особенная для меня песня о Маме и о сильной Женщине, которая пела, поёт и будет петь всем, кто хочет солнцем гореть!", — написала Кристина.

В тексте песни говорится о сильном и бескомпромиссном характере Пугачёвой, которая несмотря ни на что занимается своим любимым делом и призванием.

"Камни будут с неба лететь, Алла будет петь. Крылья будут сзади гореть, Алла будет петь", — поётся в новой песне.

Поклонники уже успели оценить новый трек. В комментариях на страничке в соцсети Кристины Орбакайте они написали, что песня трогает до слёз.

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Кристина Орбакайте - Алла будет петь