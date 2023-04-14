Российский депутат Виталий Милонов отреагировал на планы телеведущего Ивана Урганта снова принимать участие в проектах Первого канала.
"Не поменяли они (критикующие военную спецоперацию РФ звёзды. — Прим. ред.) свою точку зрения, они просто жрать хотят", — сказал член Госдумы, слова которого приводит "Абзац".
По мнению парламентария, такие артисты возвращаются на ТВ ради денег. Вместе с этим Милонов добавил, что покинувшие Россию медийные личности неожиданно осознали: они никому не нужны за рубежом.
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