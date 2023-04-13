Певец Ян Осин возмутился заявлением ведущего Ивана Урганта о возвращении на российское ТВ

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Ян Осин прокомментировал новость о возвращении Ивана Урганта на российское ТВ. Он отметил, что подобного рода разговоры его "уже достали".

Слухи о том, что телеведущий после критики СВО на Украине вернётся в эфир появились несколько месяцев назад. Однако некоторые представители шоу-бизнеса негативно отреагировали на то, что Ургант продолжит работу в России.

Оперный певец подчеркнул: обсуждению предателей, которые возвращаются на родину уделяется слишком много времени.

"Лично я нисколько не потерял от того, что полтора года не было передачи "Вечерний Ургант". Когда ведущий ведёт себя неподобающе в отношении своей Родины, я не думаю, что такие персонажи нужны", — отметил Осин в беседе с "Царьградом".

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Осин высказался о возвращении Урганта на ТВ