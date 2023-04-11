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Зрителей с концерта пошутивших про убийство Татарского комиков эвакуировали из-за угрозы взрыва

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Шоу-бизнес

Концерт комиков Александра Долгополова и Гарика Оганисяна сорвался в Кипре из-за сообщения об взрывном устройстве в концертном зале. Юмористы недавно шутили про подрыв Владлена Татарского.

Зрителей с концерта пошутивших про убийство Татарского комиков эвакуировали из-за угрозы взрыва

На Кипре эвакуировали зрителей, пришедших на концерт комиков, с участием которых недавно разгорелся скандал.

По информации Telegram-канала "Осторожно, новости", зрителей попросили покинуть помещение, так как неизвестные сообщили о "бомбе", якобы заложенной в зрительном зале.

После тревожного сигнала зрителей спешно эвакуировали из помещения на улицу.

Спасатели обследуют здание и изучают найденный в зрительном зале рюкзак.

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Российские комики, выступающие в Европе, посмеялись над убийством Татарского
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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