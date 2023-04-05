Председатель СК России поручил проверить шутку комиков Александра Долгополова и Гарика Оганисяна про подаренную статуэтку с намёком на убийство Владлена Татарского.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям юмористов, выступивших с провокативным номером в Берлине, сообщает Telegram-канал "Следком".
В короткой сценке увидели пародию на обстоятельства, предшествующие взрыву в кафе Санкт-Петербурга, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, а ещё 32 человека пострадали.
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Российские военные продолжают планомерно уничтожать в зоне спецоперации поставляемое киевскому режиму странами НАТО вооружение.