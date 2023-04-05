Шутку комиков Долгополова и Оганисяна про статуэтку проверит Следственный комитет РФ

0:39 Your browser does not support the audio element. Общество

Председатель СК России поручил проверить шутку комиков Александра Долгополова и Гарика Оганисяна про подаренную статуэтку с намёком на убийство Владлена Татарского.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям юмористов, выступивших с провокативным номером в Берлине, сообщает Telegram-канал "Следком".

В короткой сценке увидели пародию на обстоятельства, предшествующие взрыву в кафе Санкт-Петербурга, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, а ещё 32 человека пострадали.

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