Садальский раскрыл имя новой возлюбленной Прохора Шаляпина: Ей только 93

1:28 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Станислав Садальский рассказал, на кого положил глаз Прохор Шаляпин. Молодой шоумен на этот раз побил все рекорды по возрасту своей потенциальной пассии.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" рассказал, что встретился со светской львицей Леной Лениной и её приятелем Прохором Шаляпиным.

Садальский заметил, что весёлый парень Прохор Шаляпин грустил, вспоминая свою жену-иностранку, которая умерла от коронавируса. Затем Прохор поинтересовался у Садальского, знает ли он актрису Малого театра Лилию Юдину.

Заслуженный артист РСФСР отметил, что Юдиной уже 100 лет. В ответ Шаляпин возразил, что актрисе только 93 года.

— А ты с какой целью интересуешься? — Вот думаю, есть ли у меня шанс? — передал Садальский диалог с любителем женщин постарше.

Садальский дал молодому знакомому обнадёживающий совет.

"Как известно, в старшем возрасте у женщин начинается пик сексуальной активности. Многие хотят более молодое тело, красивое, выносливое. Дерзай, Прохор, может и получится", — написал маститый актёр в своём Telegram-канале.

Ранее Станислав Садальский ответил депутату Госдумы Елене Драпеко, которая считает, что тратить на продукты 30 тысяч рублей в месяц это слишком много.

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