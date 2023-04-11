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Садальский раскрыл имя новой возлюбленной Прохора Шаляпина: Ей только 93

1:28
Шоу-бизнес

Станислав Садальский рассказал, на кого положил глаз Прохор Шаляпин. Молодой шоумен на этот раз побил все рекорды по возрасту своей потенциальной пассии.

Садальский раскрыл имя новой возлюбленной Прохора Шаляпина: Ей только 93

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" рассказал, что встретился со светской львицей Леной Лениной и её приятелем Прохором Шаляпиным.

Садальский заметил, что весёлый парень Прохор Шаляпин грустил, вспоминая свою жену-иностранку, которая умерла от коронавируса. Затем Прохор поинтересовался у Садальского, знает ли он актрису Малого театра Лилию Юдину.

Заслуженный артист РСФСР отметил, что Юдиной уже 100 лет. В ответ Шаляпин возразил, что актрисе только 93 года.

— А ты с какой целью интересуешься?

— Вот думаю, есть ли у меня шанс? — передал Садальский диалог с любителем женщин постарше.

Садальский дал молодому знакомому обнадёживающий совет.

"Как известно, в старшем возрасте у женщин начинается пик сексуальной активности. Многие хотят более молодое тело, красивое, выносливое. Дерзай, Прохор, может и получится", — написал маститый актёр в своём Telegram-канале.

Ранее Станислав Садальский ответил депутату Госдумы Елене Драпеко, которая считает, что тратить на продукты 30 тысяч рублей в месяц это слишком много. 

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Как живет и выглядит 92-летняя актриса Лилия Юдина
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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