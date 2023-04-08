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Садальского поразили слова Драпеко о том, что 30 тысяч рублей на продукты — это очень большая сумма

1:00
Общество

Станислав Садальский ответил депутату Госдумы Елене Драпеко, которой траты на продукты в размере 30 тысяч рублей показались излишне большими.

Садальского поразили слова Драпеко о том, что 30 тысяч рублей на продукты — это очень большая сумма

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" рассказал, что Елена Драпеко "получает зарплату около 400 000". К этому актёр прибавил различные льготы, предусмотренные для депутатов.

"30 000 на продукты это очень большая сумма, люди обходятся гораздо меньшим. Я живу довольно скромно, в месяц укладываюсь в 10-15 тысяч", — привёл слова представительницы ГД заслуженный артист РСФСР.

По словам Садальского, бывший муж Драпеко актёр Олег Белов умер в нищете.

"Поражаюсь словами, "всенародно" избранной депутатки", — написал артист в своём микроблоге.

Ранее Станислава Садальского восхитило фото Дмитрия Медведева со встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина.

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Елена Драпеко: «Это называется превентивный удар»
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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