Филипп Киркоров прокомментировал новость о разводе своего отца: "А зачем нужно было венчаться?"

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Филипп Киркоров прокомментировал известие о разводе его отца со своей супругой.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Бедрос Киркоров намерен развестись со своей женой Людмилой Смирновой. По словам Людмилы, это решение стало для неё неожиданным. Более того, женщина не понимает, из-за чего с ней хочет расстаться Киркоров старший после 26 лет совместной жизни.

По слухам, Бедрос Киркоров увлёкся другой женщиной. В частности, это могла быть медицинская сестра, которая помогала ему восстанавливаться после операции, сообщает Starhit. Сам Бедрос никак не комментирует эту информацию.

Филипп Киркоров отметил, что он не вмешивается в личную жизнь своего отца. Тем не менее артист не очень доволен тем, что отец венчался.

"Пусть разводится, если хочет. А зачем нужно было венчаться? Но опять я же тоже венчанный был. Как Алла Борисовна говорила, развенчаться", — прокомментировал

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Бедрос Киркоров - Я поднимаю свой бокал