Иосифа Пригожина подвело здоровье. Скорою помощь продюсеру вызвали прямо на съёмки телешоу.
Супруг певицы Валерии опубликовал в своём микроблоге видео, на котором медики меряют ему давление и проводят с ним другие медицинские процедуры.
Сообщается, что плохо деятелю шоу-бизнеса стало на съемочной площадке шоу "Звезды сошлись".
У продюсера онемела половина лица и скакнуло давление.
"Нервы надо беречь", — гласит надпись под видео с шоуменом.
Ранее разгорелся скандал из-за слитого в Сеть разговора, в котором якобы Иосиф Пригожин разговаривает на политические темы с бизнесменом Фархадом Ахмедовым.
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