Иосифу Пригожину вызвали скорую помощь прямо на съёмки шоу: онемела половина лица

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Иосифа Пригожина подвело здоровье. Скорою помощь продюсеру вызвали прямо на съёмки телешоу.

Супруг певицы Валерии опубликовал в своём микроблоге видео, на котором медики меряют ему давление и проводят с ним другие медицинские процедуры.

Сообщается, что плохо деятелю шоу-бизнеса стало на съемочной площадке шоу "Звезды сошлись".

У продюсера онемела половина лица и скакнуло давление.

"Нервы надо беречь", — гласит надпись под видео с шоуменом.

Ранее разгорелся скандал из-за слитого в Сеть разговора, в котором якобы Иосиф Пригожин разговаривает на политические темы с бизнесменом Фархадом Ахмедовым.

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