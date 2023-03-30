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Потупчик уверена, что Ахмедов использовал "простофилю" Пригожина чтобы выйти из-под санкций

1:39
Общество

Российский общественный деятель Кристина Потупчик считает, что бизнесмен Фархад Ахмедов сам слил разговор с Иосифом Пригожиным, чтобы выйти из-под санкций.

Потупчик уверена, что Ахмедов использовал "простофилю" Пригожина чтобы выйти из-под санкций

Потупчик напомнила, что Ахмедов раньше был российским сенатором и даже представлял нашу страну в ПАСЕ. После судебного разбирательства бизнесмену пришлось продать акции "Газпрома".

Ранее политолог Сергей Марков высказался о скандальном разговоре Пригожина и Ахмедова.

По мнению блогера, Ахмедов посчитал себя жертвой "Газпрома".

"Вот и придумалась многоходовочка", — написала Потупчик в своём Telegram-канале.

Она назвала Иосифа Пригожина конъюнктурщиком.

"Вот Ахмедов решил через этого простофилю и обелиться. Спровоцировал дружбана на спич про Чемезова, Ротенбергов и даже заставил некогда "доверенное лицо" поддакивать словам о Путине-сатане и слил в сеть", — выразила Кристина своё мнение.

Потупчик обратила внимание на то, что разговор ведёт Ахмедов, делая заявления, которые, по его мнению, должны подействовать на Запад.

"Прогоняет спич, что он жертва режима, что Путина последний раз видел в 2008 году, про ненужную и жестокую войну, которую он бесконечно осуждает, про свою бедную яхту, которая гниет в порту", — написала общественный деятель.

Она считает, что речи Пригожина повторяют между собой обиженные депутаты и чиновники разных уровней, которые скучают по отдыху в Ницце и казино Монте-Карло.

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Уехавшие артисты «лицемеры», отношение к Пугачевой, лишение гражданства несогласных / Иосиф Пригожин
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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