Лайма Вайкуле прокомментировала заработки Орбакайте в России после СВО: "У каждого свой путь"

1:21 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Популярная латвийская и советская певица Лайма Вайкуле ответила на вопрос Ксении Собчак о заработках Кристины Орбакайте в России.

Во время гастролей в Израиле Лайма Вайкуле нашла время для того, чтобы ответить на вопросы Ксении Собчак для её авторской передачи "Осторожно: Собчак" на YouTube-канале. Одной из тем интервью стало общение певицы с её коллегой Аллой Пугачёвой.

Напомним, в прошлом году Примадонна вместе с семьёй переехала жить в Израиль. Старшая дочь Пугачёвой Кристина Орбакайте вместе с мужем и дочкой живёт в США, однако часто приезжает в Россию по работе.

Собчак поинтересовалась у Лаймы Вайкуле, знает ли она, как Пугачёва относится к тому, что её дочь в настоящее время продолжает зарабатывать в России. Напомним, недавно Кристина исполнила песню своей матери "Осенний поцелуй" в программе "Дуэты" на телеканале "Россия".

"Алла Пугачёва не смотрит телевизор, я не смотрю. Не осмеливаюсь комментировать это. Надо было спросить у неё самой — как, почему… Молодые люди они хотят верить в хорошее, они должны получать щелбаны, и потом будут уже иметь свои позиции… У каждого свой путь", — прокомментировала ситуацию Вайкуле.

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