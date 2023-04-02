Вайкуле высоко оценила шутку Галкина* про Киркорова и Скабееву: "Им далеко до интеллекта Максима*"

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная певица Лайма Вайкуле высоко оценила чувство юмора Максима Галкина*.

Недавно популярный российский юморист Максим Галкин* на одном из своих выступлений за границей пошутил про Филиппа Киркорова и Ольгу Скабееву. Шоумен заявил, что если бы певец пришёл на украинский фронт в розовых колготках и с головой журналистки в руках, то вся "политическая неразбериха" мгновенное разрешилась бы.

Эта шутка вызвала большой резонанс в российских СМИ. Особенно раздражительно отреагировала сама Ольга Скабеева в эфире программы "60 минут".

По мнению Лаймы Вайкуле, Скабеевой и Киркорову "далеко до интеллекта, знаний и понимания юмора Максима*". Более того, артистка была очень удивлена возмущению ведущей.

"Про Максима* сказала Марьяна или Скабеева — не помню. Киркоров, колготки, что-то такое. Неужели это такой юмор? А я думаю, им далеко до интеллекта, до знаний и вообще до понимания юмора Максима Галкина*!" — заявила Вайкуле во время интервью на YouTube-канале.

*Признан Минюстом РФ иноагентом.

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