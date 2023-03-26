Максим Галкин* рассказал о финансовом состоянии Петросяна: "Без пенсии ещё 200 лет в Дубае будет отдыхать"

1:21 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный ведущий и юморист Максим Галкин* пошутил над своим коллегой по сцене Евгением Петросяном.

Максим Галкин* активно гастролирует за границей со своей авторской программой. Напомним, после начала СВО артист вместе со своей женой Аллой Пугачёвой и детьми уехал в Израиль в знак протеста. На одном из последних своих выступлений артист пошутил над юмористом Евгением Петросяном, который поддержал спецоперацию. Об этом сообщает KP.RU.

"Мне кажется, если бы Данте Алигьери в наши времена писал "Божественную комедию" и жил бы в России, то к своим традиционным девяти кругам ада он бы ещё прибавил "Голубой огонёк" с Петросяном, честное слово", — рассказал во время выступления Галкин*.

Также артист намекнул, что юморист владеет значительным состоянием. Максим Галкин* заметил, что некоторые люди жалеют Петросяна из-за того, что он пожилой человек и без пенсии ему будет непросто.

"Мне говорят, мол, он пожилой человек, он боится, что у него заберут пенсию. Ой, я сейчас расплачусь… <…> Если у Петросяна забрать пенсию, он ещё лет 200 в Дубае будет отдыхать!" — резюмировал Галкин*.

*Признан Минюстом РФ иноагентом.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.