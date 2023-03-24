Максим Галкин* высмеял Долину, Бабкину, Лепса и Газманова: "кооператив Судорога"

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Популярный юморист и ведущий Максим Галкин* раскритиковал Российскую музыкальную ассоциацию, которая была создана отечественными исполнителями для поддержания молодых артистов.

В настоящее время Максим Галкин* гастролирует с авторской программой по городам США. На одном из последних концертов юморист высмеял Григория Лепса, Надежду Бабкину, Олега Газманова и Ларису Долину, которые входят в состав ассоциации. Галкин* пошутил, отметив, что средний возраст этих артистов составляет 70 лет, поэтому ассоциации больше подходит название "кооператив Судорога". Об этом сообщает Telegram-канал "НЕОПРА, БЛИН!"

Напомним, на этом же концерте шоумен высмеял творчество исполнителя патриотических песен SHAMANа.

*Признан Минюстом РФ иноагентом.

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