Максим Галкин* пошутил над певцом SHAMAN: "Будет суд в Гааге, будет петь: "Сядем!"

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Популярный ведущий и юморист Максим Галкин* пошутил в адрес исполнителя патриотических песен SHAMAN (Ярослава Дронова) и актёра Ивана Охлобыстина.

В настоящее время Максим Галкин* гастролирует со своей авторской программой за границей. На последнем своём выступлении юморист пошутил над творчеством певца SHAMAN. Он отметил, что исполнитель хоть и талантливый в вокальном плане, но при этом является абсолютно "конъектурным" певцом. Об этом сообщает Telegram-канал "НеМалахов".

"Вот он сейчас ходит: "Встанем! Встанем!" Будет суд в Гааге, будет петь: "Сядем!"" — пошутил со сцены артист.

Также Максим Галкин* рассказал зрителям про сон, который ему недавно приснился. Во сне ведущий пришёл в церковь, чтобы покаяться за то, что высмеивал российских знаменитостей. В образе священника к артисту вышел Иван Охлобыстин, который не принял исповедь Галкина*, заявив, что не простит его.

*Признан Минюстом РФ иноагентом.

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