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MK.RU: фигуристу Роману Костомарову ампутировали обе голени и кисть, вторая рука чернеет

1:31
Шоу-бизнес

Информация о состоянии здоровья Романа Костомарова в Сети попадается самая разная. Одни источники пишут, что фигурист пришёл в себя, другие — что он потерял половину своего веса. Сейчас сообщается, что спортсмену ампутировали не только стопы.

MK.RU: фигуристу Роману Костомарову ампутировали обе голени и кисть, вторая рука чернеет

"МК" пообщался с источником в медучреждении, который сообщил, что Костомаров действительно в сознании, но к аппарату ИВЛ сегодня был подключен снова.

"Его организм очень ослаб, человек действительно потерял более 50 кг. Вторая рука у него сейчас чернеет, врачи пока ждут — делать ампутацию или нет", — сообщается издание.

Другой источник проинформировал "МК" о том, какие операции проводились фигуристу. Ранее сообщалось, что ампутированы только стопы. Сейчас стало известно, что ампутированы ещё и голени обеих ног и вся кисть руки.

Общее состояние спортсмена оценивается как тяжёлое. У него полиорганная недостаточность, когда все органы организма истощены и сами работать не могут.

"Ещё у него сейчас очень сильный душевный, точнее, эмоциональный срыв. Это объяснимо — человек столько операций пережил, осознал свое положение. Сейчас фигурист спит, дали много успокаивающих. Каждый день, а точнее, каждый час состояние фигуриста меняется. Сейчас с ним работает психолог", — рассказал источник.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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