Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Президент Сирии Асад заявил, что Зеленский ведёт себя как комедийный актёр даже в политике
Мэр Конотопа заявил, что ВС РФ нанесли точный удар по расположению местной теробороны
Bloomberg: США устроили "битву за супертанкеры" из-за России
The Wall Street Journal: союзники США не хотят делиться боеприпасами с Украиной
Mash: блогер Лерчек и её муж не считают себя виновными в отмывании 130 миллионов рублей
Украинский полковник Черник: следующее контрнаступление ВСУ будет "уникальным"
Комбата ВСУ понизили после жалоб на неопытных солдат
Леонков: после Артёмовска ВС РФ разобьют артиллерию Славянска
Генерал Липовой заявил, что российские лётчики во время инцидента с беспилотником США MQ-9 действовали профессионально

Отец покойной Юлии Началовой Юрий назвал главную ошибку в лечении Романа Костомарова

1:03
Шоу-бизнес

Отец покойной певицы Юлии Началовой Юрий назвал главную ошибку в лечении фигуриста Романа Костомарова. Продюсер отметил, что всё, что сейчас происходит со спортсменом ему знакомо, хотя его дочь умерла четыре года назад.

Отец покойной Юлии Началовой Юрий назвал главную ошибку в лечении Романа Костомарова

Началов заявил, что его дочь поздно обратилась за помощью к специалистам, поэтому обычное недомогание переросло в тяжёлые осложнения. Он отметил, что спортсмен, возможно, игнорировал ухудшение здоровья и думал, что всё пройдет само собой.

"Как было с Юлечкой, так сейчас происходит со здоровьем Костомарова. Серьёзные проблемы появляются тогда, когда опоздали с диагнозом, а значит, и лечением", — заявил Началов в беседе с MSK1.RU.

Он напомнил представителям шоу-бизнеса, что не стоит недооценивать лёгкое недомогание, а незамедлительно обращаться к специалистам.

"Нужно вовремя реагировать — это урок, который должны усвоить все", — подчеркнул отец Юлии Началовой.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Сергей Лавров шокирован произошедшим на концерте Верки Сердючки

Лаврова удивило поведение Сердючки на концерте.

МК: Лавров заявил, что Верка Сердючка устроила в Италии антироссийскую вакханалию
В РФ предложили перенести взорванный "Северный поток" в Калининград. Для "одумавшейся" Европы
Новый газовый хаб для "одумавшейся" Европы предложили создать в Калининграде
Опубликовано видео пролёта Су-27 возле беспилотника MQ-9
США введут войска на Украину, чтобы спасти Киев — публицист Херш
Алкоголь не мешал некоторым творцам создавать произведения искусства Сергей Лебедев Версии: зачем военкоматы сейчас рассылают повестки Ольга Лебедева Мобильник, компьютер и интернет: технологии родом из СССР Дмитрий Соколов
"Чёрная мамба" захватила украинских боевиков
Повестки в военкомат: вторая волна мобилизации или другое
Мнение американцев относительно помощи Киеву после инцидента с МQ-9 может измениться
Мнение американцев относительно помощи Киеву после инцидента с МQ-9 может измениться
Последние материалы
Уехавший из РФ актёр Филиппенко собирает средства для Украины, выступая с пьесой про Сталина
Будапешт требует защитить права венгерского меньшинства в Украине
Nature: взрывы "Северных потоков" ещё дадут о себе знать — и не только в политике и экономике
Fox News: Зеленского попросили ответить, куда Киев тратит те огромные суммы, которые направляет ему США
Министерство просвещения России предупредило о возможной отмене ЕГЭ
Котята остались без мамы-кошки: могут ли они пить коровье или козье молоко?
Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана* арестовали на 14 суток за публикацию экстремистской символики
Стоматолог предостерёг людей с большим количеством пломб от использования электрической щётки
Спикер группировки ВСУ Череватый: войска удерживают Артёмовск для подготовки к контрнаступлению
В Хакасию попала фальсифицированная икра от фейковых фирм
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников