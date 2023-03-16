Отец покойной Юлии Началовой Юрий назвал главную ошибку в лечении Романа Костомарова

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Отец покойной певицы Юлии Началовой Юрий назвал главную ошибку в лечении фигуриста Романа Костомарова. Продюсер отметил, что всё, что сейчас происходит со спортсменом ему знакомо, хотя его дочь умерла четыре года назад.

Началов заявил, что его дочь поздно обратилась за помощью к специалистам, поэтому обычное недомогание переросло в тяжёлые осложнения. Он отметил, что спортсмен, возможно, игнорировал ухудшение здоровья и думал, что всё пройдет само собой.

"Как было с Юлечкой, так сейчас происходит со здоровьем Костомарова. Серьёзные проблемы появляются тогда, когда опоздали с диагнозом, а значит, и лечением", — заявил Началов в беседе с MSK1.RU.

Он напомнил представителям шоу-бизнеса, что не стоит недооценивать лёгкое недомогание, а незамедлительно обращаться к специалистам.

"Нужно вовремя реагировать — это урок, который должны усвоить все", — подчеркнул отец Юлии Началовой.

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