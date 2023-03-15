МК: актрисе Лие Ахеджаковой предложили работу в студии на Рублёвке за 20 тысяч рублей

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Алёна Кравец нашла работу для Лии Ахеджаковой, которая лишилась места в театре "Современник". По словам артистки, обеспеченные родители готовы платить, чтобы 84-летняя актриса преподавала их детям актёрское мастерство.

Кравец в беседе с "МК" заявила, что в театральной студии на Рублёвке есть место для Лии Меджидовны. Родители воспитанников согласны оплачивать занятия своих детей, где будет преподавать артистка.

"И на хлеб хватит, и на масло, и икру можно есть ложками. В театре актриса со всеми надбавками за звания и выслугу получает примерно 50 тысяч рублей в месяц. А тут 20 тысяч — за два-три часа работы", — уверила Кравец.

Также Кравец отметила, что Ахеджаковой не стоит заканчивать карьеру из-за возраста, а она может передать свои знания и опыт подрастающему поколению.

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