Певец Филипп Киркоров серьёзно занимается образованием и развитием своих детей. Мартин и Алла-Виктория растут талантливыми детьми, а их знаменитый отец с радостью делиться успехами наследников.
Киркоров опубликовал в Сети фотографию школьного дневника Мартина, где показал отличные оценки за некоторые предметы.
Артист отмечает, что у его дочери имеются вокальные данные и она с удовольствием занимается вокалом. А сын более расположен к изучению наук.
"Гордость моя! У тебя хороший генофонд, я же тоже школу с золотой медалью закончил!" — написал поп-король.
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