Певец Филипп Киркоров похвастался отличной учебой своего сына Мартина

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Филипп Киркоров серьёзно занимается образованием и развитием своих детей. Мартин и Алла-Виктория растут талантливыми детьми, а их знаменитый отец с радостью делиться успехами наследников.

Киркоров опубликовал в Сети фотографию школьного дневника Мартина, где показал отличные оценки за некоторые предметы.

Артист отмечает, что у его дочери имеются вокальные данные и она с удовольствием занимается вокалом. А сын более расположен к изучению наук.

"Гордость моя! У тебя хороший генофонд, я же тоже школу с золотой медалью закончил!" — написал поп-король.

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