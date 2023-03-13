Бережная прокомментировала состояние жены Костомарова: "Можно сойти с ума"

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Фигуристка Елена Бережная прокомментировала состояние супруги её коллеги Романа Костомарова.

По словам спортсменки, она всё время поддерживает связь с женой Романа Костомарова Оксаной Домниной. Бережная рассказала, что очень переживает за фигуриста и желает ему скорейшего выздоровления. Кроме того, она отметила, что Домнина проживает сейчас не менее тяжёлые дни, круглосуточно находясь в больнице с мужем. Об этом сообщает "7 Дней.ру".

"Дай бог, чтоб это закончилось, он поправился, вышел из больницы. Я не знаю, как Оксана там вообще. Можно сойти, наверное, с ума. Как она там переживает?" — прокомментировала ситуацию Бережная.

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