Известный российский фигурист, олимпийский чемпион по танцам на льду в паре Роман Костомаров идёт на поправку.
Как сообщает StraHit, в настоящее время состояние Романа Костомарова улучшается.
"Роман постепенно идёт на поправку. По всем показателям есть неплохая динамика", — сообщает источник.
Улучшение самочувствия фигуриста также подтвердил его друг и коллега Илья Авербух.
Напомним, в начале января спортсмен попал в больницу с тяжёлой формой пневмонии. Позднее СМИ сообщали, что из-за развившегося некроза Роману Костомарову пришлось ампутировать стопы.
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