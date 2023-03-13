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Состояние фигуриста Костомарова улучшилось: "Роман постепенно идёт на поправку"

0:41
Шоу-бизнес

Известный российский фигурист, олимпийский чемпион по танцам на льду в паре Роман Костомаров идёт на поправку.

Состояние фигуриста Костомарова улучшилось: "Роман постепенно идёт на поправку"

Как сообщает StraHit, в настоящее время состояние Романа Костомарова улучшается.

"Роман постепенно идёт на поправку. По всем показателям есть неплохая динамика", — сообщает источник.

Улучшение самочувствия фигуриста также подтвердил его друг и коллега Илья Авербух.

Напомним, в начале января спортсмен попал в больницу с тяжёлой формой пневмонии. Позднее СМИ сообщали, что из-за развившегося некроза Роману Костомарову пришлось ампутировать стопы.

 

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Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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