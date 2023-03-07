Ляйсан Утяшева объяснила, что к возрасту женщины нужно прибавлять возраст яйцеклетки

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева объяснила, что женщины неправильно считают свой возраст, так как они не учитываю срок жизни яйцеклетки, из которой они появились.

Супруга комика Павла Воли поделилась своим способом подсчёта биологического возраста. Она отметила, что если вам 37 лет, а вы чувствуете, что все 65, то для этого есть объективные причины.

"Оказывается, возраст человека исчисляется ещё с рождения яйцеклетки, которую в какой-то момент оплодотворили", — написала спортсменка в своём микроблоге.

Ляйсан объяснила, что женщина носит будущих детей с момента своего рождения.

Она считает, что к возрасту человека нужно прибавлять возраст матери, девять месяцев созревания плода и цифру в паспорте.

"Не хочется даже начинать драматизировать на тему юности сперматозоида", — пошутила Утяшева.

Ранее Ляйсан Утяшева предупредила о сетевых аферистах, которые действуют от её имени.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.