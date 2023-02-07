Ляйсан Утяшева предупредила поклонников о том, что от её имени в Сети действуют мошенники

Телеведущая и танцовщица Ляйсан Утяшева предупредила поклонников о том, что в различных Telegram-каналах орудуют мошенники и собирают деньги от её имени. Спортсменка заявила, что никаких сборов и розыгрышей она не проводит.

Утяшева призвала поклонников не поддаваться на провокации злоумышленников и добавила, что всегда есть опасность встретить их не только в Telegram, но и в других соцсетях. Она попросила подписчиков быть внимательными, не переходить по предложенным от её имени ссылкам, не предоставлять данные банковских карт и не переводить злодеям денег.

"В комментариях к моим постам активизировались различного рода мошенники, которые используют мои фотографии и имя, предлагая вам написать что-либо им в личные сообщения, чтобы получить подарок", — написала она в Сети.

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