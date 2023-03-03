Российский актёр Михаил Боярский рассказал о проблемах со здоровьем после коронавируса.
По словам артиста, после коронавируса он столкнулся с рядом осложнений. В частности, Боярский пожаловался на серьёзные проблемы с памятью. Более того, артист отметил, что ковид "сделал его глупей".
"Я не восстановился ещё до конца: всё очень сложно. Эта зараза всё-таки надолго. После ковида я глупей стал намного, не такой подвижный, как ранее. Эта болезнь свои следы оставляет", — рассказал "МК" Боярский.
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