Зритель обматерил Михаила Боярского в эфире телешоу

Михаил Боярский столкнулся с неадекватной реакцией одного из зрителей. Главного мушкетёра страны нецензурно послали во время эфира телепередачи.

Михаил Боярский поделился видео в своём Instagram-аккаунте. Народный артист РСФСР стал гостем шоу "Вечерний Ургант". Иван Ургант затеял с Боярским необычную забаву.

Шоумен взялся связываться со случайными людьми по видео. Первый же человек, перед которым предстал Михаил Боярский, очень негативно отреагировал на появление на экране звезды фильма "Д'Артаньян и три мушкетёра" в компании Ивана Урганта.

Он послал знаменитостей на три буквы и моментально отключил видеосвязь. Такая реакция очень позабавила Михаила Сергеевича.

Другие случайные собеседники звёзд оказались более адекватными. Кто-то показывал феноменальную невозмутимость, а кто-то отказывался верить, что с ним беседует сам легендарный Боярский.

"Печально, что бескультурье процветает… Радует, что на такое Вы реагируете соответственно", — написали поклонники актёра.

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