Супруга Петросяна Татьяна Брухунова заявила, что их сын Ваган изучает армянский язык

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова активно ведёт социальные сети и общается с подписчиками. Недавно она призналась, что её двухлетний сын изучает армянский язык.

Брухунова заявила, что серьёзно занимается развитием своего первенца и не жалеет на это силы и денег. Благодаря няням и опытным репетиторам маленький Ваган далеко ушёл от своих сверстников.

Жена Петросяна отметила, что сын уже давно занимается изучением армянского языка и имеет успехи.

"Он прямо в восторге и каждый день меня спрашивает: "Когда армянский?", хотя занимается три раза в неделю", — написала Брухонова в Сети.

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