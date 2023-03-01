Телеведущая Алёна Водонаева возмутилась роликом Киркорова о забытой в России Алле Пугачёвой

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Алёна Водонаева поделилась в Сети видео, где певец Филипп Киркоров просит электронного помощника "Марусю" включить любимую песню Аллы Пугачёвой. Однако робот не справился с задачей и перепутал Примадонну с её дочерью Кристиной Орбакайте.

На видеоролике Киркоров начинает спорить с "Марусей" и спрашивать, почему она её не знает легендарную артистку. Электронный помощник отказывается выполнять действие и спрашивает "При чём тут мать Орбакайте".

Бывшая участница "Дома-2" в комментариях отметила, что Алла Борисовна является культурным наследием и её композиции в "ДНК миллионов людей".

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