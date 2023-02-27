Ольга Орлова пожаловалась на сильную боль в рёбрах после родов

1:12 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная певица Ольга Орлова столкнулась с сильными болями в области рёбер. Она поведала, что неприятные ощущения появились вскоре после вторых родов.

Несколько недель тому назад 45-летняя певица и телеведущая Ольга Орлова произвела на свет второго ребёнка. Хотя беременность была долгожданной, и роды посредством кесарева сечения тоже прошли по плану, теперь Ольга Орлова всё-таки жалуется на здоровье. Она сообщила, что после операции столкнулась с хорошо ощутимой болью в рёбрах.

"Из того, что меня реально беспокоит (в плане боли) — это рёбра. Они разошлись во время беременности, и теперь сходятся обратно с дикой болью. Я о таком раньше не слышала ни от кого", — написала Ольга на своей странице в одной из соцсетей.

Хотя с момента родов прошло не так много времени, и организм женщины ещё не мог полностью восстановиться, Орлова уже вышла на работу. Она полагает, что в этом нет ничего странного, поскольку рядом есть люди, которые готовы ей помочь и взять заботы о малыше, а также об организации быта.

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