Ольга Орлова пожаловалась на плохое самочувствие после родов

Певица и телеведущая Ольга Орлова рассказала о своём самочувствие после родов.

Впервые после родов Ольга Орлова вышла на связь в своей соцсети. Ведущая рассказала о том, что пока что чувствует себя плохо. Вместе с тем знаменитость подчеркнула, что новорождённая дочь чувствует себя прекрасно.

"Мне все пишут, но я никому не могу ответить, потому что вчера было совсем тяжеловато. Сегодня тоже, наверное, будет такой себе день. Лицо опухло, на уколах. Спасибо за внимание! У малышки всё хорошо. Она чувствует себя просто прекрасно, а её маме чуть похуже. Но это временно", — рассказала Орлова.

Напомним, Ольга Орлова в возрасте 45 лет родила девочку 6 февраля. Звёздная мама назвала дочь Анной. Также у артистки есть 21-летний сын Артём от первого брака.

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