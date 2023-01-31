Ольга Орлова набрала 16 килограммов за время беременности

Ведущая и певица Ольга Орлова рассказала, сколько килограммов она набрала за время своей второй беременности.

В своей соцсети знаменитость решила раскрыть вес, который набрала за эту беременность. По словам Орловой, она поправилась на 16 килограммов.

"На сегодняшний день я набрала 16 килограммов. Ещё есть отеки, особенно отекают ноги, но и руки тоже. Например, уже не могу носить кольца, потому что они попросту не налезают", — написала Ольга Орлова.

Напомним, ранее ведущая попросила подписчиков помочь подобрать имя для её дочери, чтобы оно хорошо сочеталось с отчеством Валерьевна.

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