Лариса Долина помогла выбрать имя для дочери Ольги Орловой

Ведущая "Дома-2", экс-солистка группы "Блестящие" Ольга Орлова поделилась мыслями об имени для своей новорожденной дочери.

Беременная ведущая Ольга Орлова опубликовала пост в своей соцсети, где поделилась рассуждениями об имени для своей дочери. Знаменитость заявила, что хочет, чтобы оно было простым и сочеталось с отчеством.

"Имя малышке. Хочется что-то простое, без премудростей. Ещё надо учитывать отчество — Валерьевна. Поучаствуйте идеями", — написала Орлова.

Наряду с поклонниками ведущей своими идеями поделилась известная российская певица Лариса Долина. Она предложила назвать дочь Ксенией Валерьевной или Оксаной Валерьевной.

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